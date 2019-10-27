Muhayyo Umarova - Yonimga qayt
|Ijrochi:
|Muhayyo Umarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|941
|Hajmi:
|4.16 MB
|Davomiyligi:
|04:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Yonimga qayt» — Muhayyo Umarova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 941 marta tinglangan. Muhayyo Umarova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mayda-mayda», «Aytgin», «Kutmagandim».
Muhayyo Umarova - Yonimga qayt qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.