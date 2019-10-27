Muhayyo Umarova - Yonimga qayt

Muhayyo Umarova — Yonimga qayt
Ijrochi: Muhayyo Umarova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 941
Hajmi: 4.16 MB
Davomiyligi: 04:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yonimga qayt» — Muhayyo Umarova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 941 marta tinglangan. Muhayyo Umarova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mayda-mayda», «Aytgin», «Kutmagandim».

Muhayyo Umarova - Yonimga qayt qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00