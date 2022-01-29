Rustamjon Xusanov - Men hali yoldaman
|Ijrochi:
|Rustamjon Xusanov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|420
|Hajmi:
|2.69 MB
|Davomiyligi:
|04:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-01-2022
Qo'shiq haqida
Rustamjon Xusanovning «Men hali yoldaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:33, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 420 marta tinglangan — bu Rustamjon Xusanovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Rustamjon Xusanov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Onam omon yurganmikan», «Onam betob ekan».
Rustamjon Xusanov - Men hali yoldaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.