Rustamjon Xusanov - Men hali yoldaman

Rustamjon Xusanov — Men hali yoldaman
Ijrochi: Rustamjon Xusanov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 420
Hajmi: 2.69 MB
Davomiyligi: 04:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-01-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Rustamjon Xusanovning «Men hali yoldaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:33, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 420 marta tinglangan — bu Rustamjon Xusanovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Rustamjon Xusanov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Onam omon yurganmikan», «Onam betob ekan».

Rustamjon Xusanov - Men hali yoldaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00