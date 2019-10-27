Omad guruhi - Erkatoyim
|Ijrochi:
|Omad guruhi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|969
|Hajmi:
|3.47 MB
|Davomiyligi:
|03:32
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Erkatoyim» — Omad guruhi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 969 marta tinglangan. Omad guruhi ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kipriklaring», «Boldi-boldi», «Bilaman». Bu Omad guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Omad guruhi - Erkatoyim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.