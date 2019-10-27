Omad guruhi - Erkatoyim

Omad guruhi — Erkatoyim
Ijrochi: Omad guruhi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 969
Hajmi: 3.47 MB
Davomiyligi: 03:32
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Erkatoyim» — Omad guruhi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:32, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 969 marta tinglangan. Omad guruhi ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kipriklaring», «Boldi-boldi», «Bilaman». Bu Omad guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Omad guruhi - Erkatoyim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00