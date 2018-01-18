Sanjar Halikov - Erkatoyim
|Ijrochi:
|Sanjar Halikov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 585
|Hajmi:
|4.51 MB
|Davomiyligi:
|04:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Erkatoyim» qo'shig'ini Sanjar Halikov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 585 marta tinglangan. Sanjar Halikov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lolalar», «Hamon», «Endi Yo`q».
Sanjar Halikov - Erkatoyim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.