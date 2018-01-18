Sanjar Halikov - Erkatoyim

Sanjar Halikov — Erkatoyim
Ijrochi: Sanjar Halikov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 585
Hajmi: 4.51 MB
Davomiyligi: 04:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Erkatoyim» qo'shig'ini Sanjar Halikov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 585 marta tinglangan. Sanjar Halikov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lolalar», «Hamon», «Endi Yo`q».

Sanjar Halikov - Erkatoyim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00