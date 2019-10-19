Mirjon Ashrapov - Erkatoyim
|Ijrochi:
|Mirjon Ashrapov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 425
|Hajmi:
|2.82 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Erkatoyim» — Mirjon Ashrapov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 425 marta tinglangan. Mirjon Ashrapov ijrosida saytda jami 107 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shiki shiki baba (Liki liki oyna)», «Alvido bolalik (soundtrack)», «Begonamiz».
Mirjon Ashrapov - Erkatoyim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.