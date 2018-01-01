Omad guruhi
12 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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A — Z
Omad guruhi
Erkatoyim
03:32
Omad guruhi
Kipriklaring
03:17
Omad guruhi
Uchrashmaymiz
03:38
Omad guruhi
Bilaman
03:36
Omad guruhi
Tushlarimga Kir
03:31
Omad guruhi
Dildoram
03:04
Omad guruhi
Vay-vay
03:12
Omad guruhi
Shoshma
03:21
Omad guruhi
Kechalar
04:15
Omad guruhi
Ishonmayman
03:11
Omad guruhi
Boldi-boldi
03:22
Omad guruhi
Alamim bor
03:02
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Omad guruhi
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Доброе утро
Moonwalkersmusic — Нас никогда не сломить
Ирина Завадская — Я для всех дебилов прямо сладкий мёд
Орёл — Я не прошу у судьбы ничего
Artvenka — Не Умею Отпускать
Сергей Одинцов — Не хочу я думать о плохом
DJ PR — Румия — моя Эсмеральда
Дима Билан, Тося Чайкина, ENZRO — Ты не бойся ночи
АлСми — Рюмочка водочки (Полная версия)
PUSSYKILLER — На луну
Гуф, Молодой калуга — ДЯХАН
17 SEVENTEEN — Gestalt
17 SEVENTEEN — 01
Loc-Dog, Лилая — Открытка
Zanna — Я им не по зубам
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
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