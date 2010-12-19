Ogabek Sobirov - Boqib-boqib
|Ijrochi:
|Ogabek Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|250
|Hajmi:
|8.41 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-12-2010
Qo'shiq haqida
Ogabek Sobirovning «Boqib-boqib» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 19-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 250 marta tinglangan. Ogabek Sobirov ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lab Labi», «Sizmisiz», «Popuri (2024)».
Ogabek Sobirov - Boqib-boqib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.