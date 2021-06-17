Mirzo Ali - Yigitni qaddini bukma
|Ijrochi:
|Mirzo Ali
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 501
|Hajmi:
|2.86 MB
|Davomiyligi:
|02:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-06-2021
Qo'shiq haqida
«Yigitni qaddini bukma» qo'shig'ini Mirzo Ali ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 17-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 501 marta tinglangan. Mirzo Ali ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yigitga davlat ber davlat yarashar», «Alloh nazaridan qolmasam boldi», «Onam».
Mirzo Ali - Yigitni qaddini bukma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.