Begzod Ismoilov - Yigitni yiglatma hayot
|Ijrochi:
|Begzod Ismoilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4 245
|Hajmi:
|8.78 MB
|Davomiyligi:
|04:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-10-2022
Qo'shiq haqida
«Yigitni yiglatma hayot» qo'shig'ini Begzod Ismoilov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:46, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 18-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 245 marta tinglangan. Begzod Ismoilov ijrosida saytda jami 26 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gulim gulim», «Yolpildop», «Turkiya Dubay».
Begzod Ismoilov - Yigitni yiglatma hayot qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.