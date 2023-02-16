Mirzo Ali - Onam
|Ijrochi:
|Mirzo Ali
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|812
|Hajmi:
|3.21 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-02-2023
Qo'shiq haqida
«Onam» qo'shig'ini Mirzo Ali ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 16-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 812 marta tinglangan. Mirzo Ali ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yigitga davlat ber davlat yarashar», «Alloh nazaridan qolmasam boldi», «Yigitni qaddini bukma».
Mirzo Ali - Onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.