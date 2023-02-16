Mirzo Ali - Onam

Mirzo Ali — Onam
Ijrochi: Mirzo Ali
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 812
Hajmi: 3.21 MB
Davomiyligi: 03:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onam» qo'shig'ini Mirzo Ali ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 16-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 812 marta tinglangan. Mirzo Ali ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yigitga davlat ber davlat yarashar», «Alloh nazaridan qolmasam boldi», «Yigitni qaddini bukma».

Mirzo Ali - Onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00