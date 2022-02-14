Baxtiyor Goziyev - Qaddi egilmasin yigitni
|Ijrochi:
|Baxtiyor Goziyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|462
|Hajmi:
|3.89 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-02-2022
Qo'shiq haqida
Baxtiyor Goziyevning «Qaddi egilmasin yigitni» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 14-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 462 marta tinglangan. Baxtiyor Goziyev ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Hudo saqlasin», «Onama», «Dilozorim».
Baxtiyor Goziyev - Qaddi egilmasin yigitni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.