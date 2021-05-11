Muhammad Ali Navruzov - Onam
|Ijrochi:
|Muhammad Ali Navruzov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 539
|Hajmi:
|5.02 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-05-2021
Qo'shiq haqida
Muhammad Ali Navruzovning «Onam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 539 marta tinglangan. Muhammad Ali Navruzov ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yana-yana», «Necha bora ketarding», «Yuragim».
Muhammad Ali Navruzov - Onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.