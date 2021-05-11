Muhammad Ali Navruzov - Onam

Muhammad Ali Navruzov — Onam
Ijrochi: Muhammad Ali Navruzov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 539
Hajmi: 5.02 MB
Davomiyligi: 03:37
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-05-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Muhammad Ali Navruzovning «Onam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 539 marta tinglangan. Muhammad Ali Navruzov ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yana-yana», «Necha bora ketarding», «Yuragim».

Muhammad Ali Navruzov - Onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00