Husan - Erkam

Husan — Erkam
Ijrochi: Husan
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 105
Hajmi: 7.67 MB
Davomiyligi: 03:19
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-09-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Husanning «Erkam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 105 marta tinglangan. Husan ijrosida saytda jami 115 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Binafsha», «Azizam», «Gulim».

Husan - Erkam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00