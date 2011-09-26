Husan - Erkam
|Ijrochi:
|Husan
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|105
|Hajmi:
|7.67 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-09-2011
Qo'shiq haqida
Husanning «Erkam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 105 marta tinglangan. Husan ijrosida saytda jami 115 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Binafsha», «Azizam», «Gulim».
Husan - Erkam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.