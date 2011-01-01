Сентябрь 2011
281 треков за месяц.
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Sherzod Yakubov
Kechir meni
03:57
Sherzod Yakubov
Kechir gulim
02:25
Sherzod Yakubov
Dilorom
03:09
Sherbek Shodiyev
Ajoyibsiz
03:33
Shahrizoda
Afg'ondan maktub
04:42
Shahnoza Otaboyeva
Sevsamu
03:05
Shahnoza Otaboyeva
Raqqosasidan
04:20
Shahnoza Otaboyeva
Yorimni bir ko'rsam
04:56
Shahnoza Otaboyeva
Dubey-dubey
03:47
Shohruhxon & Shahnoz
Taqdirda
03:36
Shahnoz
Ramazon muborak bo'lsin
03:13
Sharof Muqimov
Bembi
03:39
Shams
Charchadim
03:36
Shams
Sevgida
03:36
Shams
Yodimdasan
03:44
Shams
Shams party
02:52
Shavkat Madaminov
Yana-yana
04:49
Shavkat Madaminov
Ayrildim
04:25
Shabnam
Vatan
03:05
Husan
Erkam
03:19
Husan
Sevda
03:47
Husan
Sahro kabi (dancemix)
03:41
Husan
Orzu qildim
03:36
Xurshida
Nozlanib
03:06
Hojimurod Bekchanov
Oq ko'ylak (RnBmix)
03:43
Hojimurod Bekchanov
Jamalak
03:53
Hoji Akbar
Vohay-vohay
03:37
Ulug'bek Rahmatullayev
Душа больна
03:26
Mer & MK & OK & Garryman & Natan
Rodina
03:32
Mer
Uzbek
03:15
Mer
Horosho
02:42
Zohirshoh Jo'rayev
Joniyman
03:30
Firdavs
Oshiq yigit
03:11
Farangiz Shamsiyeva
Sen uzoqlarda
03:45
Farangiz Shamsiyeva
Ty mne nujen
02:45
Farangiz Shamsiyeva
Netay
03:17
Farangiz Shamsiyeva
Vatan
04:17
Farangiz Shamsiyeva
Baxtliman
03:32
Fayruz & Oydin Yusupova
Sog'inch
04:03
Fayruz
Xotira
04:14
Fayruz
Hola-hola
04:23
Fayruz
Xayr maktab
03:24
Fayruz
Uzun tun
03:11
Fayruz
Tush
03:28
Fayruz
Samoda tanho
03:39
Fayruz
Rashq (remix)
03:29
Fayruz
Rashq (slow)
03:47
Fayruz
Rashq
05:13
Fayruz
Orzu
04:21
Fayruz
Malikam (remix)
03:46
Fayruz
Malikam
03:58
Fayruz
Laylo
03:06
Fayruz
Qachon qaytasan
04:04
Fayruz
Qalbim senda
03:37
Fayruz
Jonim
04:02
Fayruz
Yetadi bas
03:42
Fayruz
Day
03:29
Fayzulla Mirdadayev & Aziz G'ulomov
Atirgulim
03:28
Fayzulla Mirdadayev
Tanovar
05:13
Fayzulla Mirdadayev
Ota
05:03
Ummon
Yuraging
02:51
Ummon
Ummon baribir ummonde
02:59
Ummon
Paxtakor
03:25
Ummon
Ojiz sevgi
04:22
Ummon
Qanday unutding
04:44
Ummon
Yomg'ir (remix)
03:00
Ummon
Do'st
03:48
Ummon
Vatan
03:28
Ummon
Asalim
03:53
Ummon
Aldamadi yolg'on
02:29
Ummon
Azob
04:20
Umid Shahobov
Nega
03:46
Umid Shahobov
Ko'ylak (remix)
03:11
Umid Shahobov
Gulyorim
02:57
Umid Azizxon
Baxtimsan
04:16
Umar Shamsiyev
Bas-bas
03:28
O'ktam Kamalov
Toshkent yigitlari
04:10
UzDiyor
Yurak
03:36
UzDiyor
Shahlo ko'zlar
05:07
UzDiyor
O'g'ilbola
03:18
UzDiyor
Mo'jiza
03:37
Sitora Farmonova
Sho'x-sho'x
03:34
Sitora Farmonova
Shamoili tu
04:10
Sitora Farmonova
Haminjuri
03:31
Sitora Farmonova
Sog'inaman
03:35
Sitora Farmonova
Oshiq
03:15
Sitora Farmonova
Negadir
03:25
Sitora Farmonova
Na qilay
04:47
Sitora Farmonova
Malika Sitora
03:12
Sitora Farmonova
Lyubov' moya (remix)
03:51
Sitora Farmonova
Lyubov' moya
03:51
Sitora Farmonova
Insoniyat
03:24
Sitora Farmonova
Ey sanam
03:20
Sitora Farmonova
Biyo
03:10
Sirojiddin
Sen ila
03:34
Sirojiddin
Layli
03:25
Sirojiddin
Qaytar
03:22
Sevinch Mo'minova & Sharof Muqimov
Bu hayot
03:57
Sevinch Mo'minova
Ey dil
03:37
Sevinch Mo'minova
Hayot
04:02
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MuzFm.UZ
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