Gavhar Ziyayeva - Kelin salom
|Ijrochi:
|Gavhar Ziyayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 188
|Hajmi:
|5.47 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-05-2021
Qo'shiq haqida
Gavhar Ziyayevaning «Kelin salom» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2021-yil 26-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 188 marta tinglangan. Gavhar Ziyayeva ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jalolima jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev Janonim)», «Jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)», «Juda tasirli va chiroyli sher». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.
Gavhar Ziyayeva - Kelin salom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.