Gavhar Ziyayeva - Kelin salom

Gavhar Ziyayeva — Kelin salom
Ijrochi: Gavhar Ziyayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 188
Hajmi: 5.47 MB
Davomiyligi: 02:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-05-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Gavhar Ziyayevaning «Kelin salom» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2021-yil 26-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 188 marta tinglangan. Gavhar Ziyayeva ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jalolima jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev Janonim)», «Jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)», «Juda tasirli va chiroyli sher». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.

Gavhar Ziyayeva - Kelin salom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
To'y qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00