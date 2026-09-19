To'y qo'shiqlari
100 ta qo'shiq · yaratilgan 19.09.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Asadbek Ismoilov
To'ying kuni musofir edim
03:49
Xamdam Sobirov
Begonaga kelin bo'lding
03:22
Yagzon
To'yga chaqirmapsan
00:59
Oybek & Nigora
Yor kelinchak
03:57
Jasmin
Yor yor aytib beraman yor to'yingizda
05:17
Konsta
Nikoh
03:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
To'yinda o'ynayman to'yguncha
00:37
Jaloliddin Ahmadaliyev
To'yingda
03:51
Asadbek Rahmatullayev
Onam kelin topdi yoqdi o’sha qiz
03:00
Xurshidbek Tavakkalov
Bugun sening to'ying alam qiladi
04:01
Layli va Majnun
Kelinchak
03:36
Ortiq Sultonov
To'y qulluq
04:01
Muzaffar Olimov
To'ying qachon deydilar
02:44
Aida
Qareken to'ylari
02:51
Yahyobek Mo'minov
To'ylar muborak (2019)
05:41
Shohruh Mirzo
To'y bo'ladi
04:09
Sherbek Shodiyev
Qizim kelin bo'ldi
04:10
Sherali Jo'rayev
Bo'lgin kelinchak
04:11
Shahzod
Kelinchak
04:05
Shahnoza Otaboyeva
Samarqandning to'ylari
03:24
←
1
2
3
…
5
→
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Eng sara qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Ona haqida qo'shiqlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
To'y bop qo'shiqlar
Popuri qo'shiqlar
Xit qo'shiqlar 2026
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
To'y qo'shiqlari
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00