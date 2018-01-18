Shirin, Farhod - Kelin salom

Shirin, Farhod — Kelin salom
Ijrochilar: Shirin, Farhod
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 576
Hajmi: 4.19 MB
Davomiyligi: 03:51
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kelin salom» — Shirin va Farhod ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 576 marta tinglangan. Shirin ijrosida saytda jami 67 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kel deganda», «Bezori», «U nimadur». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.

Shirin, Farhod - Kelin salom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
To'y qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00