Shirin, Farhod - Kelin salom
|Ijrochilar:
|Shirin, Farhod
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 576
|Hajmi:
|4.19 MB
|Davomiyligi:
|03:51
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Kelin salom» — Shirin va Farhod ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:51, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 576 marta tinglangan. Shirin ijrosida saytda jami 67 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kel deganda», «Bezori», «U nimadur». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.
Shirin, Farhod - Kelin salom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.