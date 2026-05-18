Gulmira Jo'rayeva - Kelin salom

Gulmira Jo'rayeva — Kelin salom
Ijrochi: Gulmira Jo'rayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 16
Hajmi: 9.31 MB
Davomiyligi: 05:04
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 18-05-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kelin salom» qo'shig'ini Gulmira Jo'rayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 16 marta tinglangan.

Gulmira Jo'rayeva - Kelin salom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00