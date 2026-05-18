Gulmira Jo'rayeva - Kelin salom
|Ijrochi:
|Gulmira Jo'rayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|16
|Hajmi:
|9.31 MB
|Davomiyligi:
|05:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-05-2026
Qo'shiq haqida
«Kelin salom» qo'shig'ini Gulmira Jo'rayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 16 marta tinglangan.
Gulmira Jo'rayeva - Kelin salom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.