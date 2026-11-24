Feruza Ochilova - Arusi Zebo
|Ijrochi:
|Feruza Ochilova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.38 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2026
Qo'shiq haqida
Feruza Ochilovaning «Arusi Zebo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Feruza Ochilova ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alamlar», «Alla», «Xiva bu». Bu Feruza Ochilovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Feruza Ochilova - Arusi Zebo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.