Feruza Ochilova, Sunnat Samo - Arusi Zebo
|Ijrochilar:
|Sunnat Samo, Feruza Ochilova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.38 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-11-2026
Qo'shiq haqida
«Arusi Zebo» — Sunnat Samo va Feruza Ochilova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-noyabrda qo'shilgan. Sunnat Samo ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Guli sangam», «Hali yoshsan», «Tanimadingmi». Bu Sunnat Samoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Feruza Ochilova, Sunnat Samo - Arusi Zebo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.