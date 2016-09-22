Farhod va Shirin - Sen Shirin-u, men Farhod

Farhod va Shirin — Sen Shirin-u, men Farhod
Ijrochi: Farhod va Shirin
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 403
Hajmi: 8.47 MB
Davomiyligi: 03:40
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-09-2016
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sen Shirin-u, men Farhod» — Farhod va Shirin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 22-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 403 marta tinglangan. Farhod va Shirin ijrosida saytda jami 73 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sanamjon», «Gul bo'lsin», «Qalbim bahori».

Farhod va Shirin - Sen Shirin-u, men Farhod qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00