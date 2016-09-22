Farhod va Shirin - Sen Shirin-u, men Farhod
|Ijrochi:
|Farhod va Shirin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|403
|Hajmi:
|8.47 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-09-2016
Qo'shiq haqida
«Sen Shirin-u, men Farhod» — Farhod va Shirin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 22-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 403 marta tinglangan. Farhod va Shirin ijrosida saytda jami 73 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sanamjon», «Gul bo'lsin», «Qalbim bahori».
Farhod va Shirin - Sen Shirin-u, men Farhod qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.