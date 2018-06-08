Dilso'z - Oshiq yigit
|Ijrochi:
|Dilso'z
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|156
|Hajmi:
|7.35 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-06-2018
Qo'shiq haqida
«Oshiq yigit» — Dilso'z ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 8-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 156 marta tinglangan. Dilso'z ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Men seni sog’indim», «Sevgilim», «Qizalogim».
Dilso'z - Oshiq yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.