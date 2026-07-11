Xusnidaxonim Xo'jamatova - Oshiq yigit
|Ijrochi:
|Xusnidaxonim Xo'jamatova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|5.98 MB
|Davomiyligi:
|03:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-07-2026
Qo'shiq haqida
Xusnidaxonim Xo'jamatovaning «Oshiq yigit» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan.
Xusnidaxonim Xo'jamatova - Oshiq yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.