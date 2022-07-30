Xolida Aliyeva - Oshiq yigit
|Ijrochi:
|Xolida Aliyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|481
|Hajmi:
|3.12 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-07-2022
Qo'shiq haqida
«Oshiq yigit» qo'shig'ini Xolida Aliyeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 30-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 481 marta tinglangan.
Xolida Aliyeva - Oshiq yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.