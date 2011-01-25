Botir - O'zbegim yoshlari

Botir — O'zbegim yoshlari
Ijrochi: Botir
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 164
Hajmi: 6.53 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Botirning «O'zbegim yoshlari» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2011-yil 25-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 164 marta tinglangan. Botir ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aka-uka», «Jonim», «Buvijon».

Botir - O'zbegim yoshlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00