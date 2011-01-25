Botir - O'zbegim yoshlari
|Ijrochi:
|Botir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|164
|Hajmi:
|6.53 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-01-2011
Qo'shiq haqida
Botirning «O'zbegim yoshlari» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2011-yil 25-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 164 marta tinglangan. Botir ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aka-uka», «Jonim», «Buvijon».
Botir - O'zbegim yoshlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.