Botir, E'zoza - Buvijon
|Ijrochilar:
|Botir, Ezoza
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|202
|Hajmi:
|7.88 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-12-2010
Qo'shiq haqida
«Buvijon» — Botir va Ezoza ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 202 marta tinglangan. Botir ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Aka-uka», «Jonim», «Nozli yorim».
Botir, E'zoza - Buvijon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.