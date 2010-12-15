Botir, E'zoza - Buvijon

Botir, E'zoza — Buvijon
Ijrochilar: Botir, Ezoza
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 202
Hajmi: 7.88 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Buvijon» — Botir va Ezoza ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 202 marta tinglangan. Botir ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Aka-uka», «Jonim», «Nozli yorim».

Botir, E'zoza - Buvijon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00