Bolalar - Yomg'ir yog'sin tonggacha (Remake)

Bolalar — Yomg'ir yog'sin tonggacha (Remake)
Ijrochi: Bolalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 280
Hajmi: 8.83 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-09-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yomg'ir yog'sin tonggacha (Remake)» qo'shig'ini Bolalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 280 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Yomg'ir yog'sin tonggacha (Remake) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00