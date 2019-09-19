Bolalar - Yomg'ir yog'sin tonggacha (Remake)
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|280
|Hajmi:
|8.83 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-09-2019
Qo'shiq haqida
«Yomg'ir yog'sin tonggacha (Remake)» qo'shig'ini Bolalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 280 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Yomg'ir yog'sin tonggacha (Remake) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.