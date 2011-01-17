Bolalar - Xafa qilma meni

Bolalar — Xafa qilma meni
Ijrochi: Bolalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 168
Hajmi: 7.93 MB
Davomiyligi: 03:26
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Xafa qilma meni» — Bolalar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 168 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Xafa qilma meni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00