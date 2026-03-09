Hilola Hamidova - Xafa xafa

Hilola Hamidova — Xafa xafa
Ijrochi: Hilola Hamidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 44
Hajmi: 6.78 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-03-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Xafa xafa» qo'shig'ini Hilola Hamidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 44 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.

Hilola Hamidova - Xafa xafa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Xit qo'shiqlar 2026

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00