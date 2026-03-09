Hilola Hamidova - Xafa xafa
|Ijrochi:
|Hilola Hamidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|44
|Hajmi:
|6.78 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-03-2026
Qo'shiq haqida
«Xafa xafa» qo'shig'ini Hilola Hamidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 44 marta tinglangan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Xit qo'shiqlar 2026.
Hilola Hamidova - Xafa xafa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.