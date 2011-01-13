Bolalar - Men emas sen emas

Bolalar — Men emas sen emas
Ijrochi: Bolalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 197
Hajmi: 8.67 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Bolalarning «Men emas sen emas» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 13-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 197 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Men emas sen emas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00