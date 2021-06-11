Bojalar - Bahor kelib jiyda gullaganda
|Ijrochi:
|Bojalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|54 250
|Hajmi:
|2.49 MB
|Davomiyligi:
|03:40
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-06-2021
Qo'shiq haqida
«Bahor kelib jiyda gullaganda» qo'shig'ini Bojalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:40, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 54 250 marta tinglangan — bu Bojalarning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Muhabbat». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Terma qo'shiqlar.
Bojalar - Bahor kelib jiyda gullaganda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.