Bobur Olimov - Yigit yiglasa
|Ijrochi:
|Bobur Olimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 091
|Hajmi:
|5.11 MB
|Davomiyligi:
|04:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Yigit yiglasa» — Bobur Olimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:52, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 091 marta tinglangan. Bobur Olimov ijrosida saytda jami 34 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Oq buyra», «Sevmayman deb qanday aytaman», «Intizormish».
Bobur Olimov - Yigit yiglasa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.