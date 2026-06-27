G'ayrat Murodov - Cho’pon yigit
|Ijrochi:
|G'ayrat Murodov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7
|Hajmi:
|6.4 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-06-2026
Qo'shiq haqida
«Cho’pon yigit» — G'ayrat Murodov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 27-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 marta tinglangan — bu G'ayrat Murodovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Bu G'ayrat Murodovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
G'ayrat Murodov - Cho’pon yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.