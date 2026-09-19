Xit qo'shiqlar 2026
274 ta qo'shiq · yaratilgan 19.09.2026
Tinglash
To'plamdagi qo'shiqlar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Chaqirsam
03:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sen turganda
03:19
Yulduz Usmonova
Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
03:36
Boburbek Arapbaev & Roshka
Duymasi
03:04
Umida Erkinova
Magan Unagan
02:26
Gulinur & Tolib Musofir
Gulixonim
03:11
Yulduz Usmonova
Layli (2026)
04:10
Farruh Fazel
Sotdi yor
02:56
Mirjalol Ne'matov
Bu dunyo ko'rmaydi
03:03
Xamdam Sobirov
Nilufar
03:14
Muhammadziyo
Sevishsak sevishib qo'yorasizmi
03:44
Canim Xeste
Bu Ureyin Derdi Sensen
07:00
Azizjon Rahmonov
Ona qaytib keling
04:05
Yer Osti Serial
Ömrüm Deme Ona (YerAltı Dizi Müziği)
02:40
Janob Rasul & Gulinur
Mers
02:54
Mirjalol Ne'matov
Porla Jonim
03:25
Tolib Musofir
Jiguli
02:48
Zarina & ALIBEK
Bulut
03:41
Ozoda Nursaidova
Lola
03:25
Azizjon Rahmonov
Yig'lamang ona
05:04
←
1
2
3
…
11
…
14
→
Boshqa to'plamlar
Hammasi
Oila haqida qo'shiqlar
So‘nggi qo‘ng‘iroq va maktab xotiralari uchun qo‘shiqlar
Tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar
Eng sara qo'shiqlar
Terma qo'shiqlar
Sevgi va ishq qo'shiqlari
Ona haqida qo'shiqlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari
To'y qo'shiqlari
To'y bop qo'shiqlar
Popuri qo'shiqlar
Bosh sahifa
»
To'plamlar
»
Xit qo'shiqlar 2026
Yangi qo'shiqlar
Moonwalkersmusic — Trys kalbos, viena banga
Moonwalkersmusic — Бухнём да пойдём
Moonwalkersmusic — Ой, какать хочу
Gudvin — Моя милиция
Muzik Aka — Alvido
Yahyobek G'aniyev — Sensiz
Masha Tilla — Sugar
Rayhon, Izzat Shukurov — Dil yig'lar
Yulduz Jumaniyozova — Onamni qiziman (Live)
Farhod Sulaymon — Ey dil
Umid Shahobov — Ona (New version)
Asliddin Isoqov — Ikki yurak
Dilmurod Sultonov — Ukam
Light Music — Отпускаю иди с богом
Call Me Karizma, Gloomy Culture — LIKE IT THAT WAY
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00