Benom guruhi - Shukrona

Benom guruhi — Shukrona
Ijrochi: Benom
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 610
Hajmi: 4.48 MB
Davomiyligi: 04:38
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shukrona» — Benom ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:38, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 610 marta tinglangan. Benom ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Seni sevmasam degandim», «Kechagi kun», «Xazon».

Benom guruhi - Shukrona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00