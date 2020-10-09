Malika Ravshanova - Shukrona
|Ijrochi:
|Malika Ravshanova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|250
|Hajmi:
|8.53 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|09-10-2020
Qo'shiq haqida
«Shukrona» — Malika Ravshanova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 250 marta tinglangan. Malika Ravshanova ijrosida saytda jami 24 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bu mening onam», «Aka», «Yurak».
Malika Ravshanova - Shukrona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.