Malika Ravshanova - Shukrona

Malika Ravshanova — Shukrona
Ijrochi: Malika Ravshanova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 250
Hajmi: 8.53 MB
Davomiyligi: 03:42
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 09-10-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Shukrona» — Malika Ravshanova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 9-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 250 marta tinglangan. Malika Ravshanova ijrosida saytda jami 24 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bu mening onam», «Aka», «Yurak».

Malika Ravshanova - Shukrona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00