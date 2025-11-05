Azimjon Sayfullayev - Erka yoqadi

Azimjon Sayfullayev — Erka yoqadi
Ijrochi: Azimjon Sayfullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 5.5 MB
Davomiyligi: 02:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-11-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Erka yoqadi» — Azimjon Sayfullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».

Azimjon Sayfullayev - Erka yoqadi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00