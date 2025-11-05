Azimjon Sayfullayev - Erka yoqadi
|Ijrochi:
|Azimjon Sayfullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|5.5 MB
|Davomiyligi:
|02:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-11-2025
Qo'shiq haqida
«Erka yoqadi» — Azimjon Sayfullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 5-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».
Azimjon Sayfullayev - Erka yoqadi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.