Azimjon Sayfullayev - Kel ikkimiz qahva ichaylik (acoustic version)
|Ijrochi:
|Azimjon Sayfullayev
|Janrlar:
|Akustika, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|21
|Hajmi:
|5.04 MB
|Davomiyligi:
|02:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-07-2026
Qo'shiq haqida
Azimjon Sayfullayevning «Kel ikkimiz qahva ichaylik (acoustic version)» (akustik versiya). Janri: Akustika; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 21 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».
Azimjon Sayfullayev - Kel ikkimiz qahva ichaylik (acoustic version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.