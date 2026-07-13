Azimjon Sayfullayev - Kel ikkimiz qahva ichaylik (acoustic version)

Azimjon Sayfullayev — Kel ikkimiz qahva ichaylik (acoustic version)
Ijrochi: Azimjon Sayfullayev
Janrlar: Akustika, Pop musiqa
Yuklab olindi: 21
Hajmi: 5.04 MB
Davomiyligi: 02:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Azimjon Sayfullayevning «Kel ikkimiz qahva ichaylik (acoustic version)» (akustik versiya). Janri: Akustika; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 21 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».

Azimjon Sayfullayev - Kel ikkimiz qahva ichaylik (acoustic version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Akustika» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00