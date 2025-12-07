Azimjon Sayfullayev - Boron Chak-chak
|Ijrochi:
|Azimjon Sayfullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|5.75 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-12-2025
Qo'shiq haqida
Azimjon Sayfullayevning «Boron Chak-chak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 7-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».
Azimjon Sayfullayev - Boron Chak-chak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.