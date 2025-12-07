Azimjon Sayfullayev - Boron Chak-chak

Azimjon Sayfullayev — Boron Chak-chak
Ijrochi: Azimjon Sayfullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3
Hajmi: 5.75 MB
Davomiyligi: 03:07
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Azimjon Sayfullayevning «Boron Chak-chak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 7-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».

Azimjon Sayfullayev - Boron Chak-chak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00