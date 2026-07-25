Azimjon Sayfullayev - Nega sochlaringa oq o'ralagan (acoustic version)

Azimjon Sayfullayev — Nega sochlaringa oq o'ralagan (acoustic version)
Ijrochi: Azimjon Sayfullayev
Janrlar: Akustika, Pop musiqa
Yuklab olindi: 3
Hajmi: 5.45 MB
Davomiyligi: 02:57
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nega sochlaringa oq o'ralagan (acoustic version)» (akustik versiya) qo'shig'ini Azimjon Sayfullayev ijro etgan. Janri: Akustika; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:57, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you». Bu Azimjon Sayfullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Azimjon Sayfullayev - Nega sochlaringa oq o'ralagan (acoustic version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Akustika» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00