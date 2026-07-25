Azimjon Sayfullayev - Nega sochlaringa oq o'ralagan (acoustic version)
|Ijrochi:
|Azimjon Sayfullayev
|Janrlar:
|Akustika, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|5.45 MB
|Davomiyligi:
|02:57
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-07-2026
Qo'shiq haqida
«Nega sochlaringa oq o'ralagan (acoustic version)» (akustik versiya) qo'shig'ini Azimjon Sayfullayev ijro etgan. Janri: Akustika; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:57, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you». Bu Azimjon Sayfullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Azimjon Sayfullayev - Nega sochlaringa oq o'ralagan (acoustic version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.