Azimjon Sayfullayev - Dada

Azimjon Sayfullayev — Dada
Ijrochi: Azimjon Sayfullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 6
Hajmi: 7.22 MB
Davomiyligi: 03:55
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dada» qo'shig'ini Azimjon Sayfullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».

Azimjon Sayfullayev - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00