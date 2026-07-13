Azimjon Sayfullayev - Dada
|Ijrochi:
|Azimjon Sayfullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|6
|Hajmi:
|7.22 MB
|Davomiyligi:
|03:55
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-07-2026
Qo'shiq haqida
«Dada» qo'shig'ini Azimjon Sayfullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 marta tinglangan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you».
Azimjon Sayfullayev - Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.