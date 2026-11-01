Azimjon Sayfullayev - Buxoro tu joni man
|Ijrochi:
|Azimjon Sayfullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.77 MB
|Davomiyligi:
|04:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2026
Qo'shiq haqida
«Buxoro tu joni man» qo'shig'ini Azimjon Sayfullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you». Bu Azimjon Sayfullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Azimjon Sayfullayev - Buxoro tu joni man qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.