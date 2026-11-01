Azimjon Sayfullayev - Buxoro tu joni man

Azimjon Sayfullayev — Buxoro tu joni man
Ijrochi: Azimjon Sayfullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.77 MB
Davomiyligi: 04:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Buxoro tu joni man» qo'shig'ini Azimjon Sayfullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Azimjon Sayfullayev ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eski do’stlar», «Onasi borlar», «I love you». Bu Azimjon Sayfullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Azimjon Sayfullayev - Buxoro tu joni man qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00