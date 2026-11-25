Asadbek Azamjonov - Hudo bersa be minnat
|Ijrochi:
|Asadbek Azamjonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|0.79 MB
|Davomiyligi:
|00:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2026
Qo'shiq haqida
Asadbek Azamjonovning «Hudo bersa be minnat» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-noyabrda qo'shilgan.
Asadbek Azamjonov - Hudo bersa be minnat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.