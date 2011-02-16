Yulduz Usmonova - Seni sog'indim hudo

Yulduz Usmonova — Seni sog'indim hudo
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 217
Hajmi: 9.79 MB
Davomiyligi: 04:15
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-02-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Yulduz Usmonovaning «Seni sog'indim hudo» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:15, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 16-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 217 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Seni sog'indim hudo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00