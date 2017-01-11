Adhambek Yo'ldoshev - Bilmaydiganlar
|Ijrochi:
|Adhambek Yo'ldoshev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|189
|Hajmi:
|9.10 MB
|Davomiyligi:
|03:56
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-01-2017
Qo'shiq haqida
«Bilmaydiganlar» qo'shig'ini Adhambek Yo'ldoshev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 11-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 189 marta tinglangan. Adhambek Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Umrim seniki», «O'ynang janon qizlar», «Qalb nolasi».
Adhambek Yo'ldoshev - Bilmaydiganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.