Adhambek Yo'ldoshev - Bilmaydiganlar

Adhambek Yo'ldoshev — Bilmaydiganlar
Ijrochi: Adhambek Yo'ldoshev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 189
Hajmi: 9.10 MB
Davomiyligi: 03:56
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-01-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bilmaydiganlar» qo'shig'ini Adhambek Yo'ldoshev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 11-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 189 marta tinglangan. Adhambek Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Umrim seniki», «O'ynang janon qizlar», «Qalb nolasi».

Adhambek Yo'ldoshev - Bilmaydiganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00