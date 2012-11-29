Adhambek Yo'ldoshev, Mavluda Asalxo'jayeva - Qachon

Adhambek Yo'ldoshev, Mavluda Asalxo'jayeva — Qachon
Ijrochilar: Mavluda Asalxo'jayeva, Adhambek Yo'ldoshev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 291
Hajmi: 8.78 MB
Davomiyligi: 03:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-11-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qachon» — Mavluda Asalxo'jayeva va Adhambek Yo'ldoshev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 29-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 291 marta tinglangan. Mavluda Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami», «Yig’layverma Yurak», «Ketding».

Adhambek Yo'ldoshev, Mavluda Asalxo'jayeva - Qachon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00