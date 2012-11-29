Adhambek Yo'ldoshev, Mavluda Asalxo'jayeva - Qachon
|Ijrochilar:
|Mavluda Asalxo'jayeva, Adhambek Yo'ldoshev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|291
|Hajmi:
|8.78 MB
|Davomiyligi:
|03:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-11-2012
Qo'shiq haqida
«Qachon» — Mavluda Asalxo'jayeva va Adhambek Yo'ldoshev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 29-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 291 marta tinglangan. Mavluda Asalxo'jayeva ijrosida saytda jami 150 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami», «Yig’layverma Yurak», «Ketding».
Adhambek Yo'ldoshev, Mavluda Asalxo'jayeva - Qachon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.