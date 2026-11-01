J.R.B - Grit

J.R.B — Grit
Ijrochi: J.R.B
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 10.44 MB
Davomiyligi: 05:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Grit» — J.R.B ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-noyabrda qo'shilgan. J.R.B ijrosida saytda jami 20 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’nglim olding (Remix)», «One moment», «Cukur». Bu J.R.Bning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

J.R.B - Grit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00