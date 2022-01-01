Февраль 2022
490 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Farxodbek Oxunov & Dil Afruza
Sevgilim
03:00
Bunyod Botirov
Dostim
03:32
Shoxrux
PoBarabanu
02:18
Shohsanam
Duk-duk
03:44
Ado Mix
Yurak notinch
02:41
Obid Shox
Yodingdamu dost
04:15
Aziz Abdullayev
Yuragim
03:07
Gavhar Ziyayeva
Jalolima jalolim (cover Jaloliddin Ahmadaliyev Janonim)
02:28
Sabina Mustayeva
Stop
02:19
Mushtariy Zafar
Ketma
03:28
Budur
На лавочке
02:19
Beggi
Qolmadi keragim
02:52
Odilbek Abdullayev
Janjalingdan aylanay
03:39
Hamidullo Shaydinov
Uzatyapman
04:46
Yorqinxo'ja Umarov & Rashid Holiqov
Like-like
03:01
Ummon
Yorimning Adolatidan
02:57
FEZOT
Yorimning adolatidan (Cover Ummon guruhi)
00:34
Shohruhxon
Achinmayman
03:17
Janob Rasul
Alvido
04:23
Doston Ergashev & Sardor Mamadaliyev
Qizlarga tushunmayman
03:30
Nodir Ibrohimov
Верь в себя
03:30
Zohid
Sani soginaman (Remix)
04:55
Gavhar Ziyayeva
Asra hudo
03:45
Zohirshoh Jo'rayev
Oshiq boldim
05:56
Eldorbek Xo'jayev
Maktabimda
03:19
Jasurbek
Yurak yiglama
04:01
Umarjon Mahkamboyev
Qani-qani
04:52
Layli
Daydi
04:13
Nigina Nabiyeva
Sevilmadim
03:27
Ravshanbek Tojimatov
Voh deya
03:59
Said Abbosxon
Toparman
04:17
Mirjalol
Bekor endi
04:10
Mirjalol
Ey yurak
04:11
Kumush & Sherbek
Sevaman
02:53
Abdujabbor Mo'minov
Qiz mehribon otaga
03:50
Shohruxbek Saidnazarov
Galma
03:42
Dilshod Jo'rayev
Bilmassan (jonli ijro)
05:25
Mr Sherxon
Ay gulim
03:16
Xurshidbek Sariev
Odamlar
04:46
Abdumajid Abdujalilov
Kozlaringni yashirma
03:05
Shoira Otabekova & Yagona
Yurak
03:59
Akmal Xolxodjayev
Dido anam dido (Cover)
03:31
Kumush & Sherbek
Mehrligim
03:15
Abbosbek Qalandarov
Novi-novi
02:54
Sirojiddin
Keragi yoq
02:46
Dilmurod Nazarov
Ota-ona
04:33
Naimaxon Arslonova
Farzandim men uchun quron oqisa
04:48
Noker Meretov
Sen-sen
03:21
Farrux Xamrayev
Bedoringman
05:21
Avaz Dengiz
Mening do`stim
03:59
Gulyuz
Leylam
01:16
Olimjon Ne'matjonov
Xa Joningdan
02:54
Benom
Tuyg’ularim parcha
04:28
Azizbek Hamidov
Boshiga ish tushsa erkakni
03:28
Javlonbek Ibotov
Yondim
03:44
Shuhratjon Tojiyev
Oyisi-oyisi
03:14
Eldor Usarov
Рюкзак
03:10
Mirjalol Ne'matov
Go’zalimning ozori
04:07
Odil One
Hayot
03:10
Xusniddin Muxammed
Ola tashab ketdima
01:45
Maria Petrosyan
Пусть уйдёт (Cover)
02:36
Akmal
Небо над землёй (Cover 2022)
03:35
Akmal
Богатый (Cover)
02:31
Akmal
Кайфуем (Cover 2022)
03:16
Нурмира Асанова
Эсиндеби (cover)
03:22
Нурмира Асанова
Ак когучкон
03:55
Arunakub
Седая ночь (Cover)
04:18
Нурмира Асанова
Жаным ыйлабачы жалынам
00:59
Нурмира Асанова
Балама (Cover)
02:13
Роза Рахманалиева
Айталбайм Tor kocha (Cover Ziyoda Qozoqcha)
02:55
Arunakub
Maktabimda (Cover Xamdam Sobirov)
03:41
Xamdam Sobirov
Kozmunchogim mani (Remix)
04:03
Xamdam Sobirov
Tentakcham (Remix)
04:03
Jahongir Xolmatov
Utsinlar
04:47
San'at Jalilov
Dilamba zan Bobo
05:00
Kumush & Sherbek Shodiyev
Yonar-yonar
03:43
Sobir Primov
Aman tello
03:19
Sahar
Meni Izlama
05:22
Nora & Azlar Zaynitdinov
Non stop
03:01
Muhammad Yusuf
Yuragim
04:02
Jahongir Xolmatov
Otsinlar
04:47
Sobir
Aman tello
03:21
Kumush & Sherbek
Yonar-yonar
03:44
Zohirshoh Jo'rayev
Lahza termulsam
05:14
Jaloliddin Ahmadaliyev
Usha qizcha bor kucha
02:41
Anvar Sanayev
Man (2022)
03:11
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ketsam meni topolmaysan (Studio Version)
06:29
Xurshid Turdiyev
Onam
04:09
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ey Janonlar
05:07
Xamdam Sobirov
Kozmunchogim mani (Gudok uchun Ringtone)
01:32
Mango
Sevgan gulim qop qora ilon
03:56
Xamdam Sobirov
Tentakcham (Gudok Uchun Ringtone)
04:06
Bekdurdy Atajanov
Gulzada
02:56
Omer Oz
Sen Ona Ashiksin (Model Cover)
04:17
Ozmer Oz
Sen Ona Asiksin (Model Cover)
04:17
Model
Sen Ona Aşıksın (Ömer Öz Cover)
04:17
Rustambek Serobov
Shakarim mani
03:21
Farhod Abdullaev
Muxabbat izhori
03:38
Gulzirahan Ablat
Yor ishqi
03:33
Xamdam Sobirov
Ko’zmunchog’im mani
04:07
←
1
2
3
4
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00