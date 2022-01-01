Февраль 2022
490 треков за месяц.
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Ubaydullo Yashar
Qari qiz
03:18
Said Jafarov
Jufti halolim (cover Artur Arakelyan)
03:29
Rustamjon Mamasoliyev
Bevafo
02:56
Abdurashid Isoqov
Hijron
03:24
Sirojiddin
Galar sanam
03:26
Yorqinxo'ja Umarov
Moliyaviy xatolar
02:59
Doston Omonboyev
Yolgonlaringdan
04:00
Xamdam Sobirov
Tentakcham mani
04:07
Firdavs
Sevgilim meni
03:35
Uzmir va Mira
So`ngi nola
00:41
Afruza & Bunyodbek Saidov
Bir qiz Tirs-tirs (feat. Afruza)
04:18
Nafisa
Alam boldi (cover version)
02:59
Abdurazzoq Isoqov
Qaldirgoch
03:50
Shahruza
Marvarid
03:13
Sherxon
Boylik ekan dardi
02:42
Ravshan Komilov
Yomonlama
06:03
Rustam Goipov
Figon (remix 2022)
03:02
Hilola Hamidova
Qaytarib ber
04:00
Asror Matyoqubov
Xayollar eslatar
03:10
Azamxon
Farzand duosi
04:46
Vohidjon Isoqov
Qizim
02:59
Guljahon
Запретная Любовь (Cover Патимат Расулова)
03:09
Патимат Расулова
Запретная любовь
03:50
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ketsam meni topolmaysan
02:22
Nodirabegim Kenjayeva
Yomon bolasan
03:09
Botir Xon
Ranjima mandan
03:33
Jaloliddin Ahmadaliyev
Onajon men keldim ona
03:06
Isomiddin Nur
Qushchaga aylan
03:46
Hilola Hamidova
Onamey Onam
03:15
Hilola Hamidova
Tanhoman
03:24
Hilola Hamidova
Unga bunga
03:41
Hilola Hamidova
Kuydursa ham
04:13
Hilola Hamidova
Kel-Kel
03:59
Hilola Hamidova
Sevgisini aytolmagan qiz
03:39
Muhammadziyo
Sogindim deysana
02:47
Fayzulloh Zokirov
Otajon men keldim
04:20
Malik
Sevaman (DNDM REMIX)
06:58
Gulinur
Jonimga jon mehribon Onam oynasin
03:28
Gulinur
Olislarga ketdi u
03:26
Yulduz Turdiyeva
Yandirdi
03:01
Tohir Mahkamov
Muhabbat (2022)
03:49
Sherbek Shodiyev
Ko'zim mening
03:30
Bojalar
Oyijon
03:36
Bahrom Nazarov
Omon bo'l
03:42
Dilmurod Dadaxonov
Ota-onam oynang
03:13
Lazizxon
Kuyov jora
02:52
Yulduz Turdiyeva & Zohirshoh Jo'rayev
Kormisham (live)
08:01
Saidabbos Burxonov
Sevarmiding
02:15
Ahmadali Bahromov
Qizim
04:08
Umarjon Mahkamboyev
Ishq
04:36
Alisher Usmonov
Gulilola
03:22
Olimaxon Tojiboyeva
Dido (Cover)
02:23
Afruza
Men senga endi Armon
03:31
Shoxruz (Abadiya)
To’kilib
03:13
Sarvinoz Ruziyeva
Chilla-chilla
03:49
Bojalar
Oyijon (2022)
03:38
Samandar
Armon
03:58
Nodir Zoitov
Otam
03:22
G'ayrat Yarlakabov
Gapirma jim (feat. Osmonabegim)
03:29
G'ayrat Yarlakabov
Kulsang
05:05
Alimardon Omonturdiyev
Surxoncha
03:34
Jamshid Gafarov
Kerakmas
03:06
Ulug'bek Rahmatullayev
Sevmaganimda
03:19
Firdavs
Sen tamon
04:08
Nodirbek Xolboyev
Jon dadam-a mehribon dadam, Dada sizni yaxshi koraman
05:37
Hadicha
Rozi boling Qizingizdan
04:41
Jaloliddin Ahmadaliyev
Qiyomatda savollardan xavotirman (Remix)
04:11
Bekzod Haqqiyev
Yoringiz onadan ustun qoymanglar
05:08
Bekzod Haqqiyev & Mirzabek Xolmedov
Dam-dam Diga-diga (feat. Mirzabek Xolmedov)
03:07
Bekzod Haqqiyev
Ayol tugdirolmas, Erkak tugolmas
04:13
Bekzod Haqqiyev
ILLAT
04:08
Xamdam Sobirov
Ishonmayman senga yoq
02:13
Zohirshoh Jo'rayev
El bilsa boldi
04:04
Yulduz Usmonova
Xasta bo'lma (New version)
05:51
Yulduz Turdiyeva
Majnun
03:41
Shoxrux
Balandda (2022 Remix)
04:26
Nilufar Usmonova
Bojxonachilar
04:19
Elmurod Ziyoyev
Tavakkalga o'rtoq bo'lganlar
03:39
Budur
Maysada
03:45
Mirjon Ashrapov
Dilimga Ozor berding (Ketaver)
03:28
Muhammadziyo
Deysana
02:48
Hojiakbar Haydarov
Aldama
03:37
Resul Abbasov & Xanim
ToyBoks
02:43
Laylo Alieva
Yondiradi Laylo
03:32
Abdulatif Kamol
Ona-ota duosi
03:41
Asrorxon
Sarson boldi sevgimiz
01:51
Shoxrux
Etaji
03:58
Dilmurod Qosimov & Elmurod Qosimov
Soginasan yor
03:19
Saidakmal Ikramov
Gole sangam
04:24
AYTEN RASUL
Sen De Gidersen (Cover)
03:16
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