Naimaxon Arslonova - Farzandim men uchun quron oqisa
|Ijrochi:
|Naimaxon Arslonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|425
|Hajmi:
|4.54 MB
|Davomiyligi:
|04:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-02-2022
Qo'shiq haqida
«Farzandim men uchun quron oqisa» — Naimaxon Arslonova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 8-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 425 marta tinglangan. Naimaxon Arslonova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jon dadam», «Ishq dardi», «Yolgonchi».
Naimaxon Arslonova - Farzandim men uchun quron oqisa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.