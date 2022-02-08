Naimaxon Arslonova - Farzandim men uchun quron oqisa

Naimaxon Arslonova — Farzandim men uchun quron oqisa
Ijrochi: Naimaxon Arslonova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 425
Hajmi: 4.54 MB
Davomiyligi: 04:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Farzandim men uchun quron oqisa» — Naimaxon Arslonova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 8-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 425 marta tinglangan. Naimaxon Arslonova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jon dadam», «Ishq dardi», «Yolgonchi».

Naimaxon Arslonova - Farzandim men uchun quron oqisa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00